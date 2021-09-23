РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Предприниматели Подольска не смогут получить в текущем году субсидии из федерального бюджета как пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, так как ограничительные меры не вводили, сообщает пресс-служба Межрайонной ИФНС №5 по Московской области.

УФНС России по Московской области информирует налогоплательщиков, что постановлением Правительства РФ от 7 сентября № 1513 утверждены правила предоставления в текущем году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим деятельность в муниципальных образованиях. Субсидии положены наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Субсидии предоставляют хозяйствующим субъектам, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в отношении которых оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принято решение о введении ограничительных мер с 1 августа.

В настоящее время решение оперативного штаба о введении ограничительных мер по муниципальным образованиям Московской области не принято. Следовательно, основания для обращения за указанной субсидией у подмосковных налогоплательщиков на сегодняшний день отсутствуют.