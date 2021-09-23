РИАМО - 23 сен. Столичный курьер, который сбил на велосипеде коляску с ребенком, отстранен от исполнения заказов «Яндекс.Еды», сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса.

Утром в четверг на Елецкой улице в Южном округе Москвы курьер-велосипедист протаранил женщину с коляской, в которой находился годовалый ребенок. Малыш доставлен в больницу. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

«Мы шокированы этой ситуацией. Оперативно нашли курьера-партнера и связались с курьерской службой, с которой он сотрудничает. Курьеру сейчас ограничен доступ к заказам сервиса, мы вместе разбираемся в ситуации», - отметили в пресс-службе.

Ранее в Сети распространилось видео происшествия на Елецкой улице. В кадре видно, что велосипедист в дождевике доставки «Яндекса» врезается в женщину с коляской на большой скорости. Столкновение произошло, когда женщина пересекла проезжую часть и вышла с коляской на тротуар.

Видео наезда курьера‑велосипедиста на детскую коляску в Москве>>