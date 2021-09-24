В детстве многие мечтают стать пилотами, чтобы героически бороздить небесные просторы. Эта профессия и среди взрослых считается довольно престижной. При этом именно на пилотах лежит большая ответственность за принятие решений, от которых зависят жизни пассажиров. Москвич Александр работает вторым пилотом в компании, занимающейся частными перевозками. Он рассказал РИАМО, чем занимаются пилоты во время полета, какие опасные ситуации могут случится в небе и что нужно, чтобы войти профессию.

Из хобби в дело своей жизни

из личного архива Александра

С детства я любил модели самолетов. Их моделировал мой старший брат, и мы часто играли в разные стратегии, в которых задействовали самолеты. Отец знал о моем увлечении и всегда старался покупать мне конструкторы-самолеты. То есть это было таким хобби.

В 10 классе я задумался о будущей профессии. Тогда я и решил превратить обычное увлечение в дело всей жизни и стал постепенно готовиться к поступлению в летный университет в Петербурге.

Самым сложным оказалось не сдача вступительных экзаменов, а прохождение ВЛЭК (врачебно-летной экспертной комиссии). В России для поступающих это важный и строгий критерий – для работы и обучения здоровье должно быть, как у космонавта.

Пандемия и полеты

На последнем курсе университета к нам приезжали представители авиакомпании «Победа», чтобы заключить договоры, которые дают возможность талантливым студентам после выпуска устроиться к ним пилотами без собеседования. Мне повезло: я попал в число будущих сотрудников и в августе 2019 года устроился в «Победу» на управление Боингом 737.

Прежде чем мне доверили гражданские авиаперевозки, пришлось полгода обучаться управлять именно этим судном и выполнить 50 полетов под присмотром инструктора. Я успешно прошел дополнительное обучение.

Активно развиваться в карьере помешала пандемия – «Победа» то закрывала полеты, то открывала опять. В итоге нас отправили в неоплачиваемый отпуск на полгода, а после – просто сократили. Пришлось подрабатывать: я читал лекции в авиационной школе. Однако благодаря связям, появившимся за время работы, в 2021 году меня пригласили на собеседование в бизнес-компанию, которая занимается частными перевозками. Мне удалось его пройти – через месяц меня отправили в Дубай на обучение управлению их самолетами. Я уже несколько месяцев работаю вторым пилотом в этой компании – она ориентирована на перевозки бизнесменов и других состоятельных людей.

Где полетать на воздушном шаре: топ‑7 клубов воздухоплавания в Подмосковье>>

Будни пилота

Мой рабочий день начинается всегда в разное время, так как рейсы могут проходить любое время суток. Кстати, продлиться он тоже может неопределенное количество времени. Все зависит от желания пассажира: иногда ему необходимо остаться в другой стране или в другом городе на два-три-четыре дня, и я остаюсь с ним.

За два часа до полета я на машине приезжаю в аэропорт. После мы готовим все бумаги к полету, проходим врача, изучаем основной и запасные аэродромы, отслеживаем погоду. За час до вылета идем на самолет. Там уже запускаем ВСУ (вспомогательную силовую установку), бортпроводницы ждут питание и напитки – их везут из хороших ресторанов. После всех процедур мы приглашаем клиента: как только он садится, сразу закрываем судно и готовимся к взлету.

Сам рабочий процесс представляет собой следование по курсу и постоянные переговоры с диспетчером. Меньше всего загрузка «в горизонте» – через 10 минут после взлета. К этому времени мы уже подключаем автопилот, однако все равно необходимо следить за курсом и общаться с диспетчером.

Сбиться с курса очень сложно – мы забиваем маршрут полета в «навигаторы», а также следим за всеми схемами, которые отображаются на экране. Маршрут может меняться, однако примерный курс всегда указан, так что потеряться практически нереально. Сейчас это все автоматизировано.

Страшна ли турбулентность

Часто пассажиры переживают, когда попадают в зоны турбулентности. На самом деле, ничего опасного в них нет – это не самое страшное, что может произойти во время полета. Зоны турбулентности бывают слабые, сильные и очень сильные – зависит от показателей перегрузки. Перегрузка, которая давит на нас просто, когда мы сидим дома, равна 1. 1,5 во время полета – это слабая турбулентность, 2 – уже сильная, а вот если 2,5 – это совсем серьезно. Ее сила также зависит от загрузки самолета, однако у каждого судна есть определенные пределы, до которых оно может выдержать турбулентность. Например, у меня – 2,7, то есть всегда есть запас.

Во время сильной турбулентности пилоты стараются выйти из нее – изменить скорость, например. Это случается редко, тем более, когда самолет полностью загружен. Один раз во время моего полета я попал в такую зону: я летел пустым, и из-за турбулентности было тяжело восстановить частоту, чтобы выйти на посадку.

Упасть самолет вряд ли сможет даже при самой сильной турбулентности. На максимальной высоте он может потерять подъемную силу – свалиться на правое или на левое крыло из-за потоков воздуха. Фактически, он немного падает, но пилот может спокойно справиться с таким состоянием. Чтобы самолет рухнул, нужно допустить достаточное количество ошибок.

Как семьям с детьми получить билеты на поезд или самолет по льготным ценам>>

Опасные ситуации в небе

Бытует заблуждение, что отказ двигателя – это самый опасный момент при полете. Однако это одна из основных нештатных ситуаций, которая в первую очередь отрабатывается на тренажерах. Существует даже процедура, выполняемая в случае возгорания двигателя – пилот может справиться с ним и совершить посадку. Все пассажирские самолеты двухмоторные – они спокойно могут долететь до ближайшего аэродрома на одном двигателе.

Намного опаснее попадание в сдвиг ветра при посадке, когда скорость его направления ветра меняется, например, на 30-40 градусов. Заходишь на посадку, и ветер начинает дуть со скоростью 20 метров в секунду резко вниз. Поскольку изменяется подъемная сила, то самолет начинает падать. В этой ситуации нужно выполнить маневр.

Вторая довольно сложная ситуация – обледенение: при нем изменяется профиль крыла, и воздух не так обтекает его, а вес самолета при этом увеличивается. Если в нужный момент не выйти из обледенения, то самолет может полностью потерять подъемную силу. Катастроф из-за этого было очень много.

Страшнее всего управлять судном было в университете, особенно ночью: в это время посадочную полосу тяжело разглядеть. Как-то мы заходили на посадку с инструктором, ветер был фактически предельный – было очень страшно. Нам надо было сесть, даже если бы превышали некоторые лимиты, потому что топливо заканчивалось. И как только сели, мы сразу расслабились.

Вообще, управлять самолетом впервые всегда немного страшно, а когда уже происходит раз пятый, то у тебя все на автомате, все отработано. Главное – оставаться внимательным.

Плюсы и минусы профессии

Моя профессия дает мне больше возможностей путешествовать за границу, можно посмотреть разные города. А еще я всегда вижу солнце, и это очень приятно, поднимает настроение. Также мне нравится, что во время полета ничто тебя не отвлекает – ты полностью вовлечен в работу.

Еще работа пилота не берется на дом, что тоже безусловный плюс. При этом нужно постоянно совершенствовать свои навыки, например, читать литературу по профессии, изучать множество документов.

Однако это очень рискованная профессия, и в случае чего почти всегда виноваты пилоты. Поэтому нужно четко знать свои обязанности и понимать, где ты поступил правильно, а что – не твоя ответственность.

Еще один минус профессии – нестабильный график. Ночные перелеты очень сбивают график, а постоянные перевозки не дают полноценно провести время с родными и друзьями.

Также часто я встречаюсь со стереотипами в отношении своей профессии. Самый распространенный: пилотам платят немерено. Сейчас, к сожалению, сложная ситуация, и наши зарплаты хорошие относительно среднего заработка, однако не запредельные.

Также некоторые уверены, что пилоты строят отношения с бортпроводниками, но мне кажется, что обоим партнерам быть в таком нестабильном графике очень сложно, ведь смены могут не совпадать. Еще говорят, что это суперпрестижная профессия, но мне кажется, что так было раньше, при Советском Союзе. Тогда пилоты получали большие деньги, летали за границу и могли оттуда что-то привезти. Сейчас же каждый может позволить себе летать за границу.

Как безопасно перевезти животное в самолете>>

Как стать пилотом

«В пилоты» есть два пути: можно оплатить обучение у нас или за границей (там мягче требования по здоровью), либо хорошо сдать экзамены.

Лично я просто очень люблю небо и полеты, поэтому для меня стать пилотом было несложно и интересно. Если есть желание и хорошее здоровье – стать пилотом может каждый.

Конкуренция зависит от времени и экономической ситуации. Сейчас, например, пилотов очень много. А вот когда я еще проходил собеседования, тогда был дефицит, и брали почти всех.

Что можно перевозить в ручной клади на борту самолета>>