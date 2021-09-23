РИАМО - 23 сен. Транспортное обслуживание столичных районов Донской, Нагорный, Даниловский и Нагатино-Садовники значительно улучшится после продления Троицкой линии метро от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ», сообщает пресс-служба председателя Москомархитектуры.
Проект продления линии предусматривает создание пересадочного узла между станциями «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линий метро и МЦК.
Протяженность участка от «Севастопольского проспекта» до станции «ЗИЛ» составит порядка 2 километров.
На сегодняшний день жители существующих кварталов на территории ЗИЛ пользуются ближайшими станциями метро - «Технопарк» и «Автозаводская». Обе станции находятся на значительном расстоянии, что доставляет неудобства местным жителям.
Реализация проекта продления линии до станции «ЗИЛ» позволит горожанам комфортно совершать пересадку с одной линию на другую, выбирая удобный маршрут.
В будущем планируется сформировать новую полноценную диаметральную линию метрополитена, соединив Троицкую и Некрасовскую линии метро. Для пассажиров появятся новые скоростные транспортные связи за счет образования новых пересадок с действующими линиями.
В ходе реализации проекта значительно снизится нагрузка на улично-дорожную систему, за счет этого улучшится экологическая обстановка района.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект продления Троицкой линии метро от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ», на базе которой в будущем планируется сформировать новый крупный транспортно-пересадочный узел.
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