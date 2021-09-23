РИАМО - 23 сен. Транспортное обслуживание столичных районов Донской, Нагорный, Даниловский и Нагатино-Садовники значительно улучшится после продления Троицкой линии метро от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ», сообщает пресс-служба председателя Москомархитектуры.

Проект продления линии предусматривает создание пересадочного узла между станциями «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линий метро и МЦК.

«Это позволит разделить пассажиропотоки, делая пересадку более комфортной. Кроме того, будет решен вопрос с транспортной доступностью развивающихся территорий ЗИЛ, предоставляя горожанам новые маршруты передвижения и значительно снижая нагрузку на наземный городской транспорт», – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Протяженность участка от «Севастопольского проспекта» до станции «ЗИЛ» составит порядка 2 километров.

На сегодняшний день жители существующих кварталов на территории ЗИЛ пользуются ближайшими станциями метро - «Технопарк» и «Автозаводская». Обе станции находятся на значительном расстоянии, что доставляет неудобства местным жителям.

Реализация проекта продления линии до станции «ЗИЛ» позволит горожанам комфортно совершать пересадку с одной линию на другую, выбирая удобный маршрут.

В будущем планируется сформировать новую полноценную диаметральную линию метрополитена, соединив Троицкую и Некрасовскую линии метро. Для пассажиров появятся новые скоростные транспортные связи за счет образования новых пересадок с действующими линиями.

В ходе реализации проекта значительно снизится нагрузка на улично-дорожную систему, за счет этого улучшится экологическая обстановка района.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект продления Троицкой линии метро от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ», на базе которой в будущем планируется сформировать новый крупный транспортно-пересадочный узел.

До Троицка без пересадок: какой будет новая линия московского метро>>