РИАМО - 23 сен. Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю, полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой, сообщает Mash.

По информации издания, Сарапульцев совершил самоубийство после совещания с руководством.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета и убил 6 человек. Также пострадали 43 человека.

Самоубийство главы СК по Пермскому краю не связано с его службой>>