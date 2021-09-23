РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 сен. Ранее судимый житель подмосковной Балашихи украл из подъезда жилого дома велосипед стоимостью более 14 тыс. рублей, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по Балашихе МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестный похитил его велосипед с лестничной площадки дома на улице Майкла Лунна. Сумма ущерба составила более 14 тыс. рублей.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 35-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.