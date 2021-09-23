РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 сен. В четверг в администрации городского округа Мытищи прошло совещание по рассмотрению вопросов ЖКХ и дорожного хозяйства, сообщается на сайте администрации округа.

На встречу пригласили представителей «Сергиево-Посадского регионального оператора», мытищинских управляющих компаний, территориальных управлений округа. Одна из основных тем – осуществление взаиморасчетов между подрядными организациями и региональным оператором за вывоз мусора.

«По задолженности определенная динамика есть – в частности, в муниципальных управляющих организациях, в некоторых частных управляющих организациях. Вместе с тем происходят дополнительные ежемесячные начисления со стороны регионального оператора и, соответственно, дебиторская задолженность опять увеличивается», – сказал начальник управления по регулированию тарифно-ценовой и налоговой политики администрации Мытищ Павел Седойкин.

Он добавил, что меры, которые применяются, недостаточны, потому что региональный оператор игнорирует просьбы, предложения муниципалитета об обращении в суды, объясняя это тем, что он проводит переговоры с должниками. По словам Седойкина, пока эти переговоры безрезультативны. Администрация со своей стороны дала предложения и ждет, что стороны урегулируют свои вопросы.

Также на встрече обсудили вопросы по установке контейнерных площадок на сельских территориях округа.

«По законодательству пакетированный вывоз мусора не допускается. Необходимо принимать решение – либо об установке контейнерных площадок там, где это возможно, либо приобретение гражданами емкостей для сбора отходов. Это и дополнительные расходы жителей, и возможность последующей работы регионального оператора. Регоператору нужно будет останавливаться у каждого дома и заниматься сбором этих отходов. Эти проблемы мы обсудили и определяем пути решения», – отметил Седойкин.