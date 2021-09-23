РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 сен. Жительница Балашихи пожаловалась на долгое ожидание врачей после вызова на дом. На данный момент увеличилась заболеваемость населения, в связи с чем выросло и количество обращений, сообщили в Балашихинской областной больнице.

Жительница улицы Некрасова пожаловалась в соцсетях на то, что три дня ждала врача, которого вызвала на дом из поликлиники №6, но к ней так никто и не пришел. По ее словам, звонить на стационарный телефон было бесполезно, а по номеру 122 просили подождать, обещая, что с ней свяжутся. На госуслугах врач не был назначен, а только зафиксирована дата вызова- 20 сентября.

«На данный момент наблюдается увеличение заболеваемости населения, в связи с этим и увеличение количества обращений. Вопрос с данным заявителем решен. С ним связался заведующий поликлиникой №6. В дальнейшем по всем вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи, можно обращаться в отдел контроля качества по номеру: 8(906)012-05-50», - сообщили в больнице.

В больнице также добавили, что в любом случае, если человек заболел, то ему необходимо вызвать врача на дом через портал госуслуг или по номеру 122. На 27% увеличено количество дополнительных ячеек для возможности записи и самозаписи нуждающихся пациентов за счет продления рабочего времени сотрудников, а также создания расписания в выходные дни.

В виду выраженной потребности в осмотрах пациентов на дому организована работа 37 выездных бригад неотложной помощи. Заведующие отделениями привлекаются к ведению амбулаторного приема. 26 врачей стационарных отделений привлечены к бесперебойной работе точек вакцинации для жителей и приезжих городского округа.