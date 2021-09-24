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Кому положена высокотехнологичная медпомощь и как ее получить в Подмосковье

Все о видах и порядке получения ВМП корреспонденту РИАМО рассказали юристы.
© РИАМО,   Александр Манзюк
1

Кому положена высокотехнологичная медпомощь

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Понятие высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) расшифровано в статье 34 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», говорит ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. Согласно определению, это медицинская помощь, которая включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью (в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии).

Право на получение этого вида медпомощи бесплатно имеют все россияне без исключения. Также воспользоваться ВМП могут иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в РФ или разрешение на временное проживание, а также беженцы (как получившие свидетельство о рассмотрении ходатайства по существу, так и и получившие временное убежище по Федеральному закону от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»).

Все эти категории населения подлежат обязательному медицинскому страхованию (это необходимое условие для получения ВМП). Поэтому неважно, зарегистрирован гражданин в Подмосковье, Москве или каком-то другом регионе, поясняет юрист цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор» Андрей Завертяев. Однако есть важное условие: для получения такой помощи нужны медицинские показания.

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Виды ВМП

© пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Подробно со списком оказываемых видов высокотехнологичной медпомощи можно ознакомиться в постановлении Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. № 2299 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Виды ВМП делятся на включенные в базовую программу обязательного медицинского страхования и не включенные в нее (они содержатся в двух перечнях в приложении № 1 к программе – раздел 1 и раздел 2). По словам Андрея Завертяева, раздел, куда отнесен нужный вид ВМП, не имеет значения непосредственно для гражданина, получающего ее, так как платить ему не придется в любом случае. ВМП из второго раздела, поясняет Оксана Красовская, финансируется не из федерального бюджета, а за счет субсидий из бюджета ФОМС и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ.

Спектр отраслей, в которых может применяться высокотехнологичная медицинская помощь, обширен. В том числе к ним относятся:

– абдоминальная хирургия (лечение органов брюшной полости);

– нейрохирургия; 

– онкология;

– трансплантация органов и тканей;

– детская хирургия в период новорожденности;

– сердечно-сосудистая хирургия.

Именно сердечно-сосудистая хирургия пользуется наибольшей популярностью и составляет почти 40% от всех остальных видов ВМП, подчеркнул Завертяев.

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3

Как получить медпомощь

© пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Необходимость оказания этого вида помощи определяет лечащий врач в поликлинике по наличию показаний. Проводится полное обследование, в процессе которого собираются нужные документы.

Окончательный пакет выглядит так:

– направление на госпитализацию для оказания ВМП (на бланке направляющей медорганизации с печатью и личной подписью лечащего врача);

– выписка из медицинской документации, содержащая диагноз заболевания (состояния), код диагноза по международной классификации болезней, сведения о состоянии здоровья пациента, результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающие диагноз и необходимость оказания ВМП;

– паспорт пациента;

– свидетельство о рождении пациента (для детей в возрасте до 14 лет);

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– полис ОМС;

– СНИЛС;

– согласие на обработку персональных данных.

По словам Красовской, если ВМП включена в базовую программу ОМС, то руководитель направляющей поликлиники или больницы передает направление на госпитализацию в принимающую медорганизацию. Если же ВМП не включена, то направление передается в орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения.

В случае принятия положительного решения на пациента оформляется специальная учетная форма «Талон на оказание ВМП». Сейчас эти талоны электронные, следовательно, все ступени получения ВМП, копии выписок и результатов обследований отображаются в электронной учетной записи. Отследить судьбу своего талона можно на сайте talon.rosminzdrav.ru.

4

Самостоятельная подача заявления

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Если помощь включена в программу ОМС, пациент вправе самостоятельно подать документы в принимающую медорганизацию.

Если помощь не относится к базовой программе ОМС, пациенты могут подать заявление в Комиссию Министерства здравоохранения Московской области по отбору пациентов для оказания ВМП, которая не включена в базовую программу ОМС.  Сделать это можно в любом подмосковном МФЦ или через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

5

Сроки оказания ВМП

© РИА Новости,   Максим Блинов

Если ВМП относится к базовой программе ОМС, то врач направляющего медучреждения должен отправить все документы в принимающую медицинскую организацию в течение трех рабочих дней.  

Если же речь идет не о базовой программе ОМС, решение о необходимости оказания ВМП принимается на региональном уровне в органах управления здравоохранения не позднее 10 рабочих дней с момента поступления документов из медицинского учреждения (часть 4 статьи 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об Основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»).

В обоих случаях комиссия медицинской организации не позднее чем через семь рабочих дней принимает решение о наличии показаний у больного для оказания ВМП (при необходимости этот срок сокращают). Затем назначается дата госпитализации.

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6

Куда жаловаться, если отказывают в получении

В случае немотивированного отказа в получении ВМП Андрей Завертяев рекомендует обратиться с жалобой в Минздрав России с изложением всех обстоятельств и прикрепив бумаги, доказывающие факт нарушения прав.

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