Кому положена высокотехнологичная медпомощь и как ее получить в Подмосковье

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Понятие высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) расшифровано в статье 34 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», говорит ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. Согласно определению, это медицинская помощь, которая включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью (в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии).

Право на получение этого вида медпомощи бесплатно имеют все россияне без исключения. Также воспользоваться ВМП могут иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в РФ или разрешение на временное проживание, а также беженцы (как получившие свидетельство о рассмотрении ходатайства по существу, так и и получившие временное убежище по Федеральному закону от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»).

Все эти категории населения подлежат обязательному медицинскому страхованию (это необходимое условие для получения ВМП). Поэтому неважно, зарегистрирован гражданин в Подмосковье, Москве или каком-то другом регионе, поясняет юрист цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор» Андрей Завертяев. Однако есть важное условие: для получения такой помощи нужны медицинские показания.

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