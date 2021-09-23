РИАМО - 23 сен. Рабочие завершают капремонт пятиэтажного дома в Панфиловском переулке в центре столицы. Дом был возведен в первой половине прошлого века по индивидуальному проекту, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.

В доме уже выполнена большая часть работ, проводимых в рамках столичной программы капитального ремонта. В здании полностью заменили системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, а также теплоснабжения.

«В настоящий момент ведутся работы по замене сетей электроснабжения, ремонту подвальных помещений и подъездов. Завершиться все работы должны до конца октября», - отметили в пресс-службе.

Жилой дом располагается в одном из самых тихих переулков исторической Москвы. В середине прошлого века Панфиловский переулок был практически полностью перестроен. На смену ветхим постройкам пришли сталинские многоквартирные дома, созданные преимущественно по индивидуальным проектам.

С середины 1950-х годов и до 2009 года ремонтируемый пятиэтажный дом был тупиковым. Сейчас сквозное движение восстановлено, но здание надежно спрятано от шума Садового кольца соседними домами.