РИАМО - 23 сен. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 936 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, наибольшее количество случаев зафиксировали в Балашихе (121), Пушкинском округе (63) и Красногорске (58), сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.

55 новых случаев зарегистрировали в Мытищах, 53 – в Коломне, по 52 случая – в Клину и Королеве, 35 – в Дмитровском округе, 31 – в Сергиево-Посадском округе, 29 – в Воскресенске, 26 – в Подольске, по 25 – в Серпухове и Луховицах, 21 – в Химках, по 20 – в Богородском округе, Истре и Можайском округе, 19 – в Домодедове, 18 – в Солнечногорске, 15 – в Одинцовском округе, по 12 - в Люберцах и Щелкове.

По 11 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Рузском округе и Электростали, по 10 – в Ленинском округе, Егорьевске и Лыткарине, по 9 – в Долгопрудном, Жуковском и Озерах, по 7 – в Волоколамском округе и Орехово-Зуевском округе, 6 – в Дзержинском, по 5 – в Наро-Фоминском округе, Раменском округе и Электрогорске, 4 – в Реутове, по 3 – в Дубне, Ивантеевке, Лотошине, Ступине, Чехове и Шатуре.

По 2 случая – в Бронницах, Кашире, Краснознаменске, Лобне, Лосино-Петровском и Павловском Посаде, по 1 случаю – в Талдомском округе, Зарайске, Фрязине, Котельниках, Серебряных Прудах и Шаховской.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Власихе, Протвине, Рошале, Пущине и Черноголовке.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 440 609 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 107 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 385 654 человека.

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