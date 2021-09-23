РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 сен. Открытие выставки «Федоскинская школа. 90​ лет творческого пути» в музее промыслов Федоскино городского округа Мытищи переносится на октябрь по техническим причинам, сообщается в Instagram-аккаунте музея.

Точная дата открытия будет известна позже. Информация будет доступна на официальном сайте музея и в социальных сетях.

В экспозиции выставки будут представлены уникальные документы, фотографии, предметы лаковой миниатюры от истоков зарождения Лукутинской ученической школы в 19 веке до сегодняшних дней.

В выставочном проекте принимают участие ГБУК МО «Музей народных художественных промыслов» и Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи - филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».