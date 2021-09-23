РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 сен. За прошедшую неделю дежурные смены аварийно-спасательного отряда МКУ ГОЩ «Центр гражданской защиты» выполнили 11 выездов для оказания помощи жителям, сообщается в Instagram-аккаунте центра гражданской защиты.

Операторы ЕДДС и сотрудники аварийно-спасательного отряда работают круглосуточно и без перерывов 7 дней в неделю.

Спасатели напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по телефону 112.