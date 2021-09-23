РИАМО - 23 сен. Полиция проводит проверку по факту происшествия на юге Москвы, где молодой человек на велосипеде сбил коляску с ребенком, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел утром в четверг. В полицию сообщили, что на Елецкой улице велосипедист совершил наезд на коляску, в которой находился годовалый ребенок.

В результате наезда коляска опрокинулась. Ребенка доставили в городскую больницу. Велосипедист находится в ОВД.

Ранее в Сети появилось видео инцидента. В кадре видно, как велосипедист в желтом дождевике доставки «Яндекса» на большой скорости врезается в женщину с детской коляской на тротуаре. От удара коляска с малышом переворачивается.

Видео наезда курьера‑велосипедиста на детскую коляску в Москве>>