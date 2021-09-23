РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. В Подольске подозревают наличие бешенства у лисы, обнаруженной на территории учебно-дрессировочной площадки для собак «Плотина», сообщает пресс-служба администрации округа.

Территориальное ветеринарное управление №5, подведомственное Минсельхозпроду региона, сообщает о подозрении на бешенство лисы на территории учебно-дрессировочной площадки «Плотина» в Парковом микрорайоне.

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть.

В случае возникновения подозрений на заболевание животных бешенством гражданам необходимо обращаться в ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №5» по телефону: 8(496)754-78-61.

Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно Государственной ветеринарной службой бесплатно.