РИАМО - 23 сен. «Старое» бабье лето придет в Москву с 28 сентября, дневная температура может составить до плюс 15 градусов, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, текущий сентябрь не радует погодой. В Москве температура воздуха на 2,2 градуса ниже нормы. Также выпало 66 мм осадков, что превышает весь месячный лимит. Только за последние несколько суток на Москву пролилось 4 ведра дождевой воды на квадратный метр. Это 40 мм или 62% месячной нормы.

В предстоящие 4 суток будет все также облачно и дождливо. Температура ночью будет от 3 до 8 градусов, днем – 7-12 градусов.

Ситуация в атмосфере кардинально начнет меняться 28 сентября благодаря стараниям двух барических максимумов – скандинавского и сибирского. Москва попадет в центр этого атмосферного «купола» в среду.

«Тогда начнется настоящее, хоть и старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум 5 суток», – написал Тишковец в своем Instagram.

Синоптик отметил, что ночью будет от 0 до 5 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 10-15. При этом будет светить солнце – индекс ультрафиолета повысится с осеннего 0 до летних 3.