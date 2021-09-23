РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 сен. Антибуллинговый урок прошел в ресурсном классе, расположенном в школе №28 в микрорайоне Кучино Балашихи, данный проект реализует МОО «Благотворительный фонд «Шаг в инклюзию», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В четверг ученики начальной школы №28 на «Уроке добра» вместе со взрослыми на практике - через сценки и разгадывание загадок - учились сопереживать, совершать добрые поступки, помогать попавшим в сложную ситуацию детям с ограниченными возможностями здоровья.

По словам инициатора программы, президента благотворительного фонда «Шаг в инклюзию», члена Общественной палаты региона Анны Сергеевой, одна из наиболее успешных стратегий в антибуллинговом проекте - привлечение наставников (тьюторов) из среды сверстников для учеников пилотного проекта «Ресурсный класс», что способствует адаптировать к жизни подопечного и включить ребенка-инвалида в образовательный процесс с наибольшей самостоятельностью. Именно ученическое тьюторство является эффективной профилактикой школьного буллинга по отношению к детям с ОВЗ.

«Антибуллинговый проект «Уроки добра» уникален и успешно реализуется в регионе. Свою практическую жизнь он ведет с 2020 года. Такие встречи и общение помогают детям воспитывать в себе толерантность и терпимость. Уважение и доброту нужно воспитывать в детях с самого раннего детства. Считаю, что такой опыт необходимо внедрять не только в инклюзивных школах, но и в обычных», - подчеркнула Сергеева.

Она добавила, что подобные уроки помогают школьникам лучше узнать о детях с ограниченными возможностями здоровья, а последним адаптироваться в обществе, иметь потом возможность учиться в обычных образовательных учреждениях, чему есть немало счастливых историй.

По словам начальника управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи Ольга Егеревой, эта среда очень положительно влияет на детей с ОВЗ. Она способствует развитию умственных способностей, улучшению речи, избавлению от страхов.

«Мне кажется, это общение положительно влияет и на обычных детей, ведь благодаря таким прекрасным урокам добра, в которых все активно принимают участие, они учатся любви, доброте, стремятся помочь таким деткам», - подчеркнула Егерева.

Первый в регионе ресурсный класс открылся в Балашихе в 2018 году на базе школы №28. Обучение здесь проходит по специальным программам при поддержке тьюторов, ресурсного педагога и специалистов по прикладному анализу поведения.