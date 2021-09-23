РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. Новая экспозиция Красногорского филиала Музея Победы расскажет о Нюрнбергском процессе, сообщает пресс-служба музея.

29 сентября в Красногорском филиале Музея Победы откроется новая объемно-пространственная экспозиция, посвященная 75-летию окончания Нюрнбергского процесса. На торжественную церемонию открытия приглашены глава городского округа Красногорск Алексей Спасский, заместитель директора Музея Победы Светлана Любенкова, дипломат, внук Романа Руденко Михаил Амирджанов, историк Александр Звягинцев и другие почетные гости. Начало в 16:00.

«Мы хотели оживить и персонифицировать рассказ о Нюрнбергском процессе, сочетая подлинные музейные предметы с видео, аудио-инсталляциями и QR-кодами», - сообщила заведующая Красногорским филиалом Маргарита Иващенко.

По ее словам, особое внимание уделят двум знаковым персонажам процесса — Роману Руденко и Фридриху Паулюсу.

"Посетители смогут буквально войти «внутрь» экспозиции и погрузиться в исторические события того времени. Этот комплекс – единственный в своем роде. Он размещен в мемориальном музейном здании, в котором показана полная история немецкого национал-социализма от возникновения до полного его разгрома», – пояснила Иващенко.

Новое музейное пространство воссоздаст комнату для совещаний и позволит посетителям почувствовать себя участниками Нюрнбергского процесса. Гости музея смогут проследить путь военнопленного фельдмаршала Паулюса – от поклонника Гитлера до раскаивающегося в своих действиях человека, свидетеля со стороны обвинения от Советского Союза. В экспозиции представлены документы, фотографии и рисунки, связанные с пребыванием Паулюса в плену в СССР и, в частности, в Красногорском лагере для военнопленных №27.

Среди уникальных экспонатов будут представлены подлинные работы военного корреспондента газеты «Правда», советского художника-графика Николая Жукова. Он был одним из тех, кто присутствовал на суде. В зале заседаний он сделал порядка четырех сотен рисунков, 13 из них будут показаны в новой экспозиции музея. Специально для этого проекта сотрудники музея сформировали картотеку, где все желающие смогут найти краткую, но в то же время исчерпывающую информацию о подсудимых, проследить судьбу каждого из них.

Кроме того, посетители смогут посмотреть информационные ролики о ключевых моментах Нюрнбергского процесса и его итогах. Длительность каждого составляет 2-3 минуты.



