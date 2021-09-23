РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. В Подольске сделают фонтан в рамках второго этапа благоустройства бульвара Юности, он станет композиционным центром притяжения населения всех возрастов, сообщает МУП «Водоканал».

Второй этап охватит территорию от улицы Свердлова до улицы Большая Серпуховская. Проект благоустройства бульвара Юности также предусматривает установку детских игровых площадок с современным прорезиненным покрытием, малых архитектурных форм (скамеек, урн, цветочниц), создание парковочных мест, устройство велодорожек, мощение тротуаров разноформатной плиткой.

Ранее комитет по строительству и архитектуре провел встречи с жителями городского округа, на которых выслушали все замечания и предложения жителей. Также председатель комитета Сергей Цаплинский пояснил, что от музыкального фонтана отказались, чтобы не мешать жителям ближайших домов. Также не пострадает ни одно дерево, наоборот, зеленых хвойных насаждений будет больше.