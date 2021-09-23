РИАМО - 23 сен. На Клинской подстанции скорой медицинской помощи завершился ремонт гаража, он включил в себя проведение внутренних отделочных работ, а также установку новых окон и дверей, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Сотрудники скорой испытывают на себе огромную нагрузку на работе, поэтому важно, чтобы в перерывах они могли восстановить силы в комфортных условиях», - сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что за последний месяц в регионе благоустроили 13 постов и подстанций скорой медицинской помощи.

Был проведен ремонт Воскресенской, Реутовской и Чеховской подстанций, а также Дедовского, Реутовского, Краснозаводского, Белоозерского, Котельниковского, Нахабинского, Ситне-Щелкановского, Сходненского и Дороховского постов скорой медицинской помощи.