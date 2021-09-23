РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. В Подольске летний сезон фонтанов завершится в конце сентября - начале октября, городские фонтаны перейдут на зимний режим, обслуживающая организация МУП «Водоканал» проведет плановую консервацию оборудования до следующей весны, сообщили на предприятии.

Во время консервации фонтанов специалистам предстоит провести слив воды, промыть чаши, демонтировать насадки и установить заглушки, снять шаровые краны и светильники, прочистить заборные решетки и продуть трубопроводы. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и элементами декора защищают на зимний период специальными конструкциями.

МУП «Водоканал» обслуживает 7 фонтанов в Подольске, в теплый сезон они работали каждый день с 08:00 до 23:00, а в праздники и выходные закрывались в полночь.