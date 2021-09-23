РИАМО - 23 сен. Госкорпорация Роскосмос объявила тендер на 1,7 млрд рублей для изучения проблемных вопросов организации пилотируемых полетов при отправке человека на Луну, сообщает kp.ru.

Тендер опубликован на сайте Госзакупок. Подрядчик должен будет разработать требования к ракетам, скафандру, кораблям и луноходу. Еще одна задача заключается в создание ключевых элементов и технологий.

В итоге победителю нужно будет обеспечить «безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022-2025 годов».

Максимальная стоимость контракта достигает почти 1,735 млрд рублей.

Ранее глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщал, что порядка 15 пусков космических ракет с разных космодромов запланировано произвести до конца текущего года.