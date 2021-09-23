РИАМО - 23 сен. МВД заявило об отмене штрафов за превышение средней скорости, данная мера практиковалась в России порядка 7 лет. Подобные наказания никогда не были законными и часто обжаловались в судах, сообщил РИАМО президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Штраф за превышение средней скорости назначался следующим образом. Сначала скорость автомобиля фиксировала одна камера, через некоторое расстояние - другая. Система анализировала время, затраченное машиной на преодоление участка, вычисляла среднюю скорость и в случае превышения выписывала штраф. Водителей не устраивала данная схема, поскольку в КоАП не предусмотрено наказание за превышение средней скорости, такое понятие также не содержится в правилах дорожного движения.

«Все 7 лет мы об этом говорим на всех уровнях: и в ГАИ, и в МВД, и в прокуратуре, и в судах. Два года назад нам удалось переломить ситуацию, и сложилась парадоксальная ситуация. Суды говорят: нельзя штрафовать, так как это незаконно, а гаишники продолжают выписывать штрафы. Однако если обратиться в суд, эти постановления всем отменяют», - пояснил Травин.

Он рассказал, что сам неоднократно обращался в различные инстанции для того, чтобы прекратить бессмысленный круговорот разбирательств, но результатов эта работа не принесла. Такие ситуации, по мнению эксперта, обесценивают всю систему наказаний.

«Штрафы уже давно сами по себе перестали быть сдерживающим фактором. Они уже давно воспринимаются как транспортный налог, плата за бензин, плата за проезд, как плата за ОСАГО, но не как наказание. Штрафы на водителей не действуют, если бы действовали, то у нас было бы меньше нарушений», - заявил Травин.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев уверен, что добиться пересмотра применяемых мер очень сложно.

«Для появления подвижек к изменению законов общество должно сформировать ярко выраженный запрос, как в случае со средней скоростью», - заключил эксперт.

ОСАГО без техосмотра: эксперты — о новых правилах автострахования>>