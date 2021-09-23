РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 сен. В городском округе Мытищи на территории лесных массивов разложат вакцину против бешенства диких животных, сообщает пресс-служба администрации округа.

В период с 23 по 30 сентября специалистами ГБУВ МО «Терветуправление №2» Мытищинской ветеринарной станции будет выполнена раскладка оральной вакцины против бешенства диких плотоядных животных на территории лесных массивов и в лесопарковых зонах.

Вакцина представляет собой небольшой брикет прямоугольной формы приблизительно размером 5 см темно-коричневого цвета со специфическим запахом для приманки животных. В случае обнаружения брикета, не следует трогать и выбрасывать его, чтобы животные могли найти его и съесть.