РИАМО - 23 сен. Подмосковные медики вылечили еще 955 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. С начала пандемии инфекцию победили 385 654 человека, сообщается на сайте регионального Минздрава по ситуации с Covid-19.

Также за сутки в области выявили 936 новых случаев заражения, спасти не удалось 15 человек.

За все время пандемии в регионе выявили 440 609 случаев инфицирования коронавирусом, жертвами инфекции стали 8 107 человек.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

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