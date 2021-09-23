РИАМО - 23 сен. Подмосковные медики вылечили еще 955 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. С начала пандемии инфекцию победили 385 654 человека, сообщается на сайте регионального Минздрава по ситуации с Covid-19.
Также за сутки в области выявили 936 новых случаев заражения, спасти не удалось 15 человек.
За все время пандемии в регионе выявили 440 609 случаев инфицирования коронавирусом, жертвами инфекции стали 8 107 человек.
В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.
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