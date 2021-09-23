РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 сен. Родителям студентов Мытищинского колледжа рассказали о профилактике травматизма подростков, сообщается в Instagram-аккаунте окружной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Начальником УПДН и ЗП Светланой Фильченковой совместно со старшим помощником мытищинского городского прокурора Евгенией Цыпленковой проведено собрание для родителей первокурсников в Мытищинском колледже.

Родителям рассказали об ответственности за обучение и воспитание детей. Напомнили о профилактике гибели, травматизма несовершеннолетних, а также о важной проблеме - профилактике употребления психоактивных веществ несовершеннолетними.