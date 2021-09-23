РИАМО - 23 сен. Биржевая стоимость бензина марки «Премиум-95» по территориальному европейскому индексу второй день обновляет максимум, сообщает Газета.ru.

Стоимость этой марки за сутки выросла на 0,3% и составила 60,38 тыс. рублей за тонну.

До этого ценовой максимум был установлен 22 сентября. В этот день стоимость составляла 60,18 тыс. рублей за тонну.

Цена бензина этой марки на бирже вновь начала расти с 15 сентября. С этого момента бензин Аи-95 подорожал на 3,2%.