РИАМО - 23 сен. Перелетные птицы начали мигрировать из Москвы на юг в связи с похолоданием и обильными дождями. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Миграция некоторых птиц началась еще в августе. Первыми покинули город насекомоядные птицы, так как в конце лета у них стало меньше корма. Речь идет о стрижах, соловьях, славках и камышевках.

Ласточки, кукушки, мухоловки и кулики улетели в начале сентября. Водоплавающие птицы начнут покидать Москву в начале октября — мигрируют широконоска, чирок-трескунок, горихвостка и пеночка. При этом кряквы часто зимуют в Москве.

В середине октября начнут отлет скворцы, зяблики и дрозды, а в начале ноября город покинут чайки и дрозды-рябинники. Кроме того, в октябре и ноябре в небе над столицей также можно будет увидеть стаи диких гусей, летящих на юг.

Большинство перелетных птиц зимует на юге Европы и в Африке. В Москве останутся только оседлые виды, к примеру, синицы, воробьи и дятлы.

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