РИАМО - 23 сен. За последние сутки в Подмосковье выявили 936 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии общее число выявленных случаев инфекции составляет 440 609, сообщается на сайте регионального Минздрава по ситуации с Covid-19.

В ряде регионов России отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Эксперты связывают это с осенним сезоном, возвращением граждан из отпусков и началом учебного года.

Специалисты советуют осенью сделать прививку не только от коронавируса, но и от гриппа. Но важно соблюсти интервал между вакцинациями.

В случае возникновения симптомов ОРВИ медики советуют оставаться дома и вызвать врача.

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