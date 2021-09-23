РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 сен. Свыше 10 тыс. автомобилистов воспользовались для проезда новым путепроводом в городском округе Мытищи в первый день после открытия, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Открытие движения по первому этапу путепровода на ул. Фрунзе - ул. Мира с временным выездом на Ярославское шоссе, построенному в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», состоялось 22 сентября.

«В первый день по путепроводу проехало более 5,2 тыс. автомобилистов в сторону Ярославского шоссе, а по направлению в центр - более 5 тыс. машин. Благодаря запуску движения значительно сократились вечерние пробки на Олимпийском проспекте. С учетом перераспределения потоков планируется перенастроить работу светофоров», - сказал глава Минтранса Алексей Гержик.

Движение организовано по временной схеме. В рамках строительства путепровода будет проведено устройство съезда с ул. Селезнева в сторону ул. Мира, а также переустройство инженерных коммуникаций и установка шумозащитных экранов.

Кроме того, предстоит выполнить строительство примыкания к федеральному объекту - транспортной развязке на Ярославском шоссе, провести установку дорожных знаков и благоустройство прилегающей территории. Окончание работ и запуск движения в полном объеме планируется летом 2022 года.