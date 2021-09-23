РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 сен. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 55 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии подтвердили 20 704 случая инфекции, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

936 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 440 609 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 107 человек. Выздоровели и выписались 385 654 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.