РИАМО - 23 сен. ФАС России создала законопроект, упрощающий гражданам переход на обслуживание жилищного кредита в другом банке, нововведения призваны сократить время получения необходимых для этого документов, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Законопроект был создан из-за участившихся жалоб граждан на затягивание банками сроков предоставления документов, необходимых для погашения ипотечных кредитов.

Антимонопольная служба предлагает законодательно закрепить сроки, в которые банки будут обязаны выдавать гражданам документы, необходимые для полного досрочного погашения обязательств по ипотеке.

В частности, законопроектом предлагается установить срок не более 5 календарных дней для предоставления заемщику информации о размере задолженности на планируемую дату погашения ипотечного кредита.

Кроме того, законопроектом планируется определить срок не более 10 рабочих дней для предоставления заемщику закладных по кредитам, обеспеченным ипотекой жилых домов и квартир.

Также законопроект ведомства призван регламентировать срок для направления залогодержателем документов, необходимых для погашения регистрационной записи об ипотеке в орган регистрации прав. Предполагается, что он будет составлять не более 10 рабочих дней.

Документ прорабатывала группа специалистов, в которую вошли представители банковского сообщества и ведомств. Сейчас законопроект направлен на согласование в Минфин РФ, ЦБ и Росреестр.