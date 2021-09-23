РИАМО - 23 сен. Курьер «Яндекса», передвигавшийся на велосипеде, сбил коляску с годовалым ребенком на юге Москвы, сообщает Telegram-канал «Shot».
Инцидент произошел на пересечении улиц Ясеневая и Елецкая. Женщина переходила дорогу по переходу и дошла до тротуара, как в этот момент в нее на большой скорости врезался молодой человек на велосипеде. Мужчина был одет в желтый дождевик доставки «Яндекса».
От удара коляска с малышом перевернулась. Ребенка доставили в больницу, у него рассечена губа.
Курьера задержали сотрудники полиции. Он не пытался скрыться с места происшествия.
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