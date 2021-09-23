РИАМО - 23 сен. Дезинфекторы для рук начали устанавливать в подъездах жилых домов подмосковного Реутова для борьбы с распространением различных инфекций, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и в преддверии сезона гриппа и ОРЗ совместно с управляющей компанией «ЦС-Сервис» начали установку в жилых домах Реутова бесконтактных дезинфекторов для рук. Это позволит горожанам соблюдать гигиенические меры профилактики», - сказал Каторов.

По его словам, первыми новинку опробовали жильцы многоквартирных домов на улице Ашхабадской, 27, 27/1, 27/3.

Если идея окажется востребованной, власти планируют распространить ее и на другие жилые дома городского округа.