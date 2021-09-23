РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 сен. В подмосковном Щелкове 24 сентября отключат холодную воду в ряде домов на двух улицах, сообщается в группе Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Свет будут отключать по причине того, что с 09:00 до 13:00 будут проводиться ремонтные работы на трубопроводе Ду 150 мм. Подача холодной воды будет прекращена по следующим адресам: Пролетарский проспект, 12, 12б, 14, улица Комсомольская, 18, 20.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.