РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. Праздник урожая во второй раз проведут в поселке Нахабино подмосковного Красногорска 25 сентября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Второй нахабинский фестиваль «Праздник урожая» пройдет в рамках Дня урожая Подмосковья. Мероприятие состоится на ул. Школьной у ТЦ «Арбуз».

В рамках фестиваля организаторы проведут конкурс на лучшее дизайнерское оформление фруктово-ягодных плодов.

Победителей будут определят в 6 номинациях: лучшая закрутка, самый крупный плод, дизайнерское оформление овощей, лучший витаминный напиток, осенний десерт, лучшая коллективная работа.

Создатели лучших работ будут награждены во время фестиваля грамотами и призами. Желающим принять участие необходимо подать заявку, отправив ее на почту: kdkmechta@mail.ru. Форму заявки можно скачать на сайте администрации округа.