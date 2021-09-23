РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 сен. Домодедовсквя центральная городская больница начинает набор врачей в новую поликлинику в микрорайоне Южный, которую построят в следующем году, сообщается на странице ДЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

«Мы ищем врачей терапевтов и педиатров участковых. А также врачей - узких специалистов, это невролог, кардиолог, онколог, оториноларинголог, хирург, травматолог-ортопед, акушер-гинеколог, эндокринолог, гастроэнтеролог, врач УЗИ, врач функциональной диагностики, детский хирург, кардиолог детский, нефролог, ревматолог», - сказал главврач ДЦГБ Андрей Осипов.

Требуется и средний медицинский персонал: участковые медицинские сестры, медицинские сестры процедурной, перевязочной, медицинские сестры к врачам-специалистам в кабинеты. Контакты для соискателей: dcgb-kadr@mail.ru, 8(496)793-53-70.

Новая поликлиника будет рассчитана на 400 посещений в смену.





