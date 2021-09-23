РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 сен. 5 сотрудников Балашихинской областной больницы получают денежную компенсацию аренды жилья, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье создают максимально комфортные условия для привлечения квалифицированных медицинских кадров в учреждения здравоохранения. Поручение уделить самое пристальное внимание этому вопросу дал на еженедельном совещании с руководством региона и главами муниципалитетов губернатор региона Андрей Воробьев.

Врачам сегодня предоставляются различные меры социальной поддержки от государства. В частности, возможность получения служебного жилья.

«На сегодняшний день 5 сотрудников Балашихинской областной больницы получают денежную компенсацию для найма жилья - от 10 до 15 тысяч рублей, в зависимости от количества комнат. 27 медиков уже проживают в служебных квартирах. Двое из них получили жилье в этом году», - говорится в сообщении.

По словам участкового педиатра поликлиники №17 Игоря Родионова, два года назад он переехал из Ульяновска. Служебное жилье позволило ему работать, не тратя лишнего времени на решение бытовых проблем. Оформление было простым и не потребовало много времени и особых усилий. Сейчас Родионов только ежемесячно оплачивает коммунальные услуги.