«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов?
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«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (1/0)
Начнем с простого. «Осень, в небе ждут корабли. / Осень, мне бы …» Куда хочется лирическому герою Юрия Шевчука из песни «Что такое осень»?
Фото РИА Новости/Аврора © РИА Новости
Выше в небо
Близко, но не совсем. Шевчук все же не уточняет направление.
Прочь от земли
Верно! От промозглой земли иногда действительно хочется оторваться.
Снова на юг
Это, кончено, популярное желание осенью, но герою хочется «прочь от земли».
Обратно домой
Нет, герою хочется «прочь от земли».
«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (2/0)
«Осень уже в 15-й раз, / А ты еще не любила…» Это строчки из хита, гремевшего на исходе нулевых. Помните название группы, которая его исполняла?
«Амур»
Не угадали, это группа «Китай». Хотя к такой лирической композиции название бы подошло.
«Пекин»
Ну, почти. Артисты выбрали немного другое название в восточном стиле.
«Китай»
Да! Чаще всего название писали на русском, но фанаты знают группу как KIT-I.
«Владивосток»
Ну что вы! Это хит группы «Китай». Наверное, вам вспомнилось легендарное «Владивосток 2000».
«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (3/0)
Продолжите: «Осенний поцелуй после жаркого лета, / Ты, может быть, один так почувствовал это. / Ты, может быть, один захотел этот вечер…»
Фото Владимир Вяткин © РИА Новости
Запомнить навсегда
Не-а, в песне было поэтичное «со мною испить до дна».
Со мной провести до конца
Не угадали, хотя это интересное предложение.
Со мною испить до дна
Правильно!
Забыть навсегда
Ну нет. Вечер был хорошим, зачем же его забывать?
«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (4/0)
«Сентябрь горит, … плачет / Но он не мог поступить иначе». Кто плачет в этой легендарной песне группы Stigmata?
Фото Роман Кульгускин © РИА Новости
Солдатик
Грустно, когда до дембеля далеко, но песня не об этом.
Учитель
Не верно. Хотя в сентябре у учителей есть масса поводов для слез, особенно после первых контрольных.
Убийца
Да! А песня-то, оказывается, серьезная…
Отелло
Мимо. Хотя этот ревнивец отлично бы вписался в сюжет трека. Будь Шекспир нашим современником, так бы и написал.
«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (5/0)
Борис Гребенщиков пел: «Сентябрь — праздник, который всегда с тобой. / Сентябрь сладок как …». Угадаете, как что?
Фото Юрий Стрелец © РИА Новости
Папиросный дым
Папиросный дым
Крепкий кофе
Не угадали. Это уже какой-то оксюморон.
Поцелуй украдкой
Ну что вы! Для мэтра русского рока это было бы слишком банально.
Пепел отчаяния
Нет, у Гребенщикова сентябрь сладок как «папиросный дым».
«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (6/0)
Уверены, что вы можете пропеть строки «Я календарь переверну…» из песни Михаила Шуфутинского, даже если вас разбудить ночью. А знаете, как называется эта композиция?
Фото Евгений Одиноков © РИА Новости
Так и называется: «Я календарь переверну»
А вот и нет. Заглавием стала другая легендарная строчка.
«Осенний романс»
Неверно. Осенний хит с таким названием тоже есть, но исполняет его Алексей Глызин.
Ну точно «3-е сентября»
Бинго! Вы отлично знаете главный хит каждой осени.
«Русская осень»
Не угадали. Хотя такая песня у Шуфутинского действительно есть.
«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (7/0)
Кстати, о «Русской осени». Угадаете пропущенные слова в припеве: «А в заброшенном парке кружит листопад, / И дрожит над рекою …. / Заплутала небесная просень, / Русская осень»?
Холодный туман
А вот и нет.
Кленовый закат
Вы совершенно правы!
Луны круговерть
Не угадали.
Липовый рассвет
Близко, но нет.
«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (8/0)
Помните, с приходом какого месяца «сеет прохладу дождь мокрым серебром» в песне «Любимая моя»?
Сентября
Ну конечно! Это в сентябре «золотом листопад осыпает всю страну», а «ветер метет асфальт» и «дворник жжет листву».
Октября
Нет, это про сентябрь. «День молча сменит ночь за твоим окном, любимая моя, / Сеет прохладу дождь мокрым серебром с приходом сентября».
Ноября
Нет, это про сентябрь. «День молча сменит ночь за твоим окном, любимая моя, / Сеет прохладу дождь мокрым серебром с приходом
«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (9/0)
«Вот и лето прошло, / Словно и не бывало. / На пригреве тепло. / Только этого мало». Эти стихи Арсения Тарковского стали очень популярной песней. Помните, кто ее исполняет?
Фото Анастасия Осипова © РИАМО
Алла Пугачева
Не угадали. У Пугачевой немало песен про этот сезон, например, «Осенний поцелуй» или просто «Осень». Послушайте на досуге.
Алсу
Нет. Первые строки осеннего хита Алсу звучат так: «Вот и окончилось тихое лето».
Ирина Аллегрова
Неверно. Эта певица исполняет вместе с композитором Игорем Крутым песню «Осень», где есть такие поэтичные строки: «Плачет осень по моим годам».
София Ротару
Все правильно! Это ее задорный голос придает песне особое очарование.
«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (10/0)
Вспомним еще один хит группы ДДТ «В последнюю осень». К какому поэту, воспевавшему эту пору, обращается солист?
Фото Рамиль Ситдиков © РИА Новости
К Тютчеву
Не-а, Шевчук обращается к Пушкину: «Ах, Александр Сергеевич, милый, / Ну что же вы нам ничего не сказали / О том, как дышали, искали, любили, / О том, что в последнюю осень вы знали».
К Пушкину
Вы правы! «Ах, Александр Сергеевич, милый, / Ну что же вы нам ничего не сказали / О том, как дышали, искали, любили, / О том, что в последнюю осень вы знали».
К Некрасову
Не-а, Шевчук обращается к Пушкину: «Ах, Александр Сергеевич, милый, / Ну что же вы нам ничего не сказали / О том, как дышали, искали, любили, / О том, что в последнюю осень вы знали».
К Есенину
В песне упоминается великий Александр Сергеевич, а не Сергей Александрович. «Ах, Александр Сергеевич, милый, / Ну что же вы нам ничего не сказали / О том, как дышали, искали, любили, / О том, что в последнюю осень вы знали».
Осенний романтик
Вау, да вы просто эксперт! Наверняка целый год ждете осени. Яркая листва, дождик и лужицы, в которых отражается хмурое небо, для вас — лучшие декорации для прогулки. А если в наушниках звучат любимые хиты про осень, то большего вам и не нужно, к тому же вы можете с легкостью продолжить любой из них.
Человек настроения
Самые популярные треки вы, конечно, где-то слышали, но в целом песни про осень — не ваша тема. И сам сезон вызывает у вас противоречивые чувства: разноцветные листья радуют глаз, а вот моросящий дождик нагоняет тоску. Настроиться на нужную волну будет проще с подходящей песней, так что срочно обновляйте плейлист.
Тоскующий по лету
Видимо, осень — не ваше любимое время года, и песни на эту темы вы предпочитаете не слушать. Признавайтесь, мечтаете, чтобы лето никогда не кончалось? Пусть за окном непогода, в осени есть и свои плюсы. Заметить их и прочувствовать атмосферу сезона помогут лучшие осенние хиты, причем не обязательно грустные.
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