«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? 10 вопросов | Пройден 9 раз Начать тест

«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (1/0) Начнем с простого. «Осень, в небе ждут корабли. / Осень, мне бы …» Куда хочется лирическому герою Юрия Шевчука из песни «Что такое осень»? Фото РИА Новости/Аврора © РИА Новости Близко, но не совсем. Шевчук все же не уточняет направление. Выше в небо Верно! От промозглой земли иногда действительно хочется оторваться. Прочь от земли Это, кончено, популярное желание осенью, но герою хочется «прочь от земли». Снова на юг Нет, герою хочется «прочь от земли». Обратно домой

«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (2/0) «Осень уже в 15-й раз, / А ты еще не любила…» Это строчки из хита, гремевшего на исходе нулевых. Помните название группы, которая его исполняла? Фото Александр Манзюк © РИАМО Не угадали, это группа «Китай». Хотя к такой лирической композиции название бы подошло. «Амур» Ну, почти. Артисты выбрали немного другое название в восточном стиле. «Пекин» Да! Чаще всего название писали на русском, но фанаты знают группу как KIT-I. «Китай» Ну что вы! Это хит группы «Китай». Наверное, вам вспомнилось легендарное «Владивосток 2000». «Владивосток»

«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (3/0) Продолжите: «Осенний поцелуй после жаркого лета, / Ты, может быть, один так почувствовал это. / Ты, может быть, один захотел этот вечер…» Фото Владимир Вяткин © РИА Новости Не-а, в песне было поэтичное «со мною испить до дна». Запомнить навсегда Не угадали, хотя это интересное предложение. Со мной провести до конца Правильно! Со мною испить до дна Ну нет. Вечер был хорошим, зачем же его забывать? Забыть навсегда

«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (4/0) «Сентябрь горит, … плачет / Но он не мог поступить иначе». Кто плачет в этой легендарной песне группы Stigmata? Фото Роман Кульгускин © РИА Новости Грустно, когда до дембеля далеко, но песня не об этом. Солдатик Не верно. Хотя в сентябре у учителей есть масса поводов для слез, особенно после первых контрольных. Учитель Да! А песня-то, оказывается, серьезная… Убийца Мимо. Хотя этот ревнивец отлично бы вписался в сюжет трека. Будь Шекспир нашим современником, так бы и написал. Отелло

«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (5/0) Борис Гребенщиков пел: «Сентябрь — праздник, который всегда с тобой. / Сентябрь сладок как …». Угадаете, как что? Фото Юрий Стрелец © РИА Новости Папиросный дым Папиросный дым Не угадали. Это уже какой-то оксюморон. Крепкий кофе Ну что вы! Для мэтра русского рока это было бы слишком банально. Поцелуй украдкой Нет, у Гребенщикова сентябрь сладок как «папиросный дым». Пепел отчаяния

«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (6/0) Уверены, что вы можете пропеть строки «Я календарь переверну…» из песни Михаила Шуфутинского, даже если вас разбудить ночью. А знаете, как называется эта композиция? Фото Евгений Одиноков © РИА Новости А вот и нет. Заглавием стала другая легендарная строчка. Так и называется: «Я календарь переверну» Неверно. Осенний хит с таким названием тоже есть, но исполняет его Алексей Глызин. «Осенний романс» Бинго! Вы отлично знаете главный хит каждой осени. Ну точно «3-е сентября» Не угадали. Хотя такая песня у Шуфутинского действительно есть. «Русская осень»

«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (7/0) Кстати, о «Русской осени». Угадаете пропущенные слова в припеве: «А в заброшенном парке кружит листопад, / И дрожит над рекою …. / Заплутала небесная просень, / Русская осень»? Фото Александр Манзюк © РИАМО А вот и нет. Холодный туман Вы совершенно правы! Кленовый закат Не угадали. Луны круговерть Близко, но нет. Липовый рассвет

«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (8/0) Помните, с приходом какого месяца «сеет прохладу дождь мокрым серебром» в песне «Любимая моя»? Фото Александр Манзюк © РИАМО Ну конечно! Это в сентябре «золотом листопад осыпает всю страну», а «ветер метет асфальт» и «дворник жжет листву». Сентября Нет, это про сентябрь. «День молча сменит ночь за твоим окном, любимая моя, / Сеет прохладу дождь мокрым серебром с приходом сентября». Октября Нет, это про сентябрь. «День молча сменит ночь за твоим окном, любимая моя, / Сеет прохладу дождь мокрым серебром с приходом Ноября

«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (9/0) «Вот и лето прошло, / Словно и не бывало. / На пригреве тепло. / Только этого мало». Эти стихи Арсения Тарковского стали очень популярной песней. Помните, кто ее исполняет? Фото Анастасия Осипова © РИАМО Не угадали. У Пугачевой немало песен про этот сезон, например, «Осенний поцелуй» или просто «Осень». Послушайте на досуге. Алла Пугачева Нет. Первые строки осеннего хита Алсу звучат так: «Вот и окончилось тихое лето». Алсу Неверно. Эта певица исполняет вместе с композитором Игорем Крутым песню «Осень», где есть такие поэтичные строки: «Плачет осень по моим годам». Ирина Аллегрова Все правильно! Это ее задорный голос придает песне особое очарование. София Ротару

«Вот и лето прошло, словно и не бывало»: как хорошо ты знаешь слова осенних хитов? (10/0) Вспомним еще один хит группы ДДТ «В последнюю осень». К какому поэту, воспевавшему эту пору, обращается солист? Фото Рамиль Ситдиков © РИА Новости Не-а, Шевчук обращается к Пушкину: «Ах, Александр Сергеевич, милый, / Ну что же вы нам ничего не сказали / О том, как дышали, искали, любили, / О том, что в последнюю осень вы знали». К Тютчеву Вы правы! «Ах, Александр Сергеевич, милый, / Ну что же вы нам ничего не сказали / О том, как дышали, искали, любили, / О том, что в последнюю осень вы знали». К Пушкину Не-а, Шевчук обращается к Пушкину: «Ах, Александр Сергеевич, милый, / Ну что же вы нам ничего не сказали / О том, как дышали, искали, любили, / О том, что в последнюю осень вы знали». К Некрасову В песне упоминается великий Александр Сергеевич, а не Сергей Александрович. «Ах, Александр Сергеевич, милый, / Ну что же вы нам ничего не сказали / О том, как дышали, искали, любили, / О том, что в последнюю осень вы знали». К Есенину

Осенний романтик Вау, да вы просто эксперт! Наверняка целый год ждете осени. Яркая листва, дождик и лужицы, в которых отражается хмурое небо, для вас — лучшие декорации для прогулки. А если в наушниках звучат любимые хиты про осень, то большего вам и не нужно, к тому же вы можете с легкостью продолжить любой из них. Фото pixabay.com © Поделиться результатом

Человек настроения Самые популярные треки вы, конечно, где-то слышали, но в целом песни про осень — не ваша тема. И сам сезон вызывает у вас противоречивые чувства: разноцветные листья радуют глаз, а вот моросящий дождик нагоняет тоску. Настроиться на нужную волну будет проще с подходящей песней, так что срочно обновляйте плейлист. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Тоскующий по лету Видимо, осень — не ваше любимое время года, и песни на эту темы вы предпочитаете не слушать. Признавайтесь, мечтаете, чтобы лето никогда не кончалось? Пусть за окном непогода, в осени есть и свои плюсы. Заметить их и прочувствовать атмосферу сезона помогут лучшие осенние хиты, причем не обязательно грустные. Фото pixabay.com © Поделиться результатом

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