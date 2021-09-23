РИАМО - 23 сен. В Москве завершился капитальный ремонт дома в уникальном Хавско-Шаболовском жилмассиве, который был возведен на юге столицы в 1920-1930-е годы, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.



Проект задумывался как рабочий поселок в стиле рационализма для сотрудников крупных заводов. Его часто называют «заповедником авангарда». Изначально предполагалось строительство 24 жилых зданий, но в итоге была реализована лишь половина проекта.

«Дома отличались оригинальной расцветкой, которая помогала жителям ориентироваться в квартале. До наших дней она, к сожалению, не сохранилась. После проведения исторических изысканий реставраторы столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов решили исправить недочет и вернуть фасаду дома на Серпуховском валу, 22, к. 2 его первоначальный вид», — сообщили в пресс-службе.

После тщательного изучения объекта был подобран идентичный историческому цвет. В результате дом из белого превратился в насыщенно красный. В дальнейшем специалисты планируют преобразить и другие фасады, как только они попадут в региональную программу капремонта.



Чтобы действительно понять задумку архитектора Николая Травина и оценить Хавско-Шаболовский жилмассив по достоинству, нужно посмотреть на него с высоты птичьего полета. Пятиэтажные дома напоминают змейку – они построены под прямыми углами друг к другу, образуя систему квадратных и треугольных дворов.

Без внимания не осталась и внутренняя планировка. Окна комнат ориентированы строго на юго-восток и юго-запад, окна кухонь – на северо-запад и северо-восток, а балконы выходят на юг.