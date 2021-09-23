РИАМО - 23 сен. Торжественная церемония награждения победителей московской премии Urban Awards 2021 состоится 24 ноября, сообщают организаторы мероприятия.

Участников самого масштабного делового мероприятия осени — Urban Week — с 17-19 ноября ждут только лучшие практики девелопмента и успешные кейсы, разнообразные форматы для общения и обмена опытом, проперти-туры по самым инновационным и знаковым комплексам Москвы, в том числе многократным победителям столичной премии Urban Awards.

Деловой марафон начнется 17 ноября. Бизнес-форум о жилой недвижимости и развитии городов Urban Space 2021 соберет на одной площадке первых лиц и топ-менеджеров крупнейших девелоперских, финансовых и консалтинговых компаний, известных архитекторов и урбанистов, маркетологов и PR-директоров.

Более 350 участников со всей России и стран СНГ обсудят основные тренды и перспективы жилищного строительства в области архитектуры, благоустройства, квартирографии, технического и инженерного оснащения объектов, проработки концепции коммерческой составляющей и многое другое. А также выяснят, что именно и как влияет на капитализацию девелоперских компаний и способствует их продвижению на рынке.

В рамках Urban Space 2021 в том числе будут представлены «Лучшие общественные пространства России».

18-19 ноября резиденты Urban Week отправятся в проперти-туры по знаковым и инновационным комплексам Москвы, застройщики которых поделятся самыми передовыми решениями в области архитектуры, проектирования, квартирографии, технического оснащения и благоустройства жилых объектов.

Завершит Urban Week торжественная церемония награждения победителей премии Urban Awards 2021. Она пройдет 24 ноября.

Премия в области нового строительства и территориального развития Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды в целом. Одной из ключевых задач премии является развитие и совершенствование стандартов качественного девелопмента в России, а также помощь покупателям в выборе жилья.