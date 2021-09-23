РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 сен. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 121 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в округе зафиксировали 22 425 случаев коронавируса, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 936 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 440 609 случаев инфицирования. Скончались 8 107 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 385 654 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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