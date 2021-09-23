РИАМО - 23 сен. Спасатели потушили возгорание в подвале пятиэтажного учебного здания в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В 13:49 спасателям сообщили о задымлении в подвале здания по адресу: Большой Трехсвятительский переулок, дом 3.

В подвале на площади 1 кв. м горел строительный мусор, в 14:32 огонь потушили. В подвале и на первом этаже дома проходила реконструкция.

Люди покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Согласно открытой информации, по указанному адресу в Москве располагается Высшая школа экономики.