РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. В одной из квартир Красногорска обнаружены тела мужчины и женщины без телесных повреждений, следователи проводят проверку, сообщается на официально сайте ГСУ СК России по Московской области.

Следственный отдел по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области проводит проверку по факту обнаружения тел двух человек без внешних признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, 22 сентября 2021 года в одной из квартир в микрорайоне Опалиха Красногорска обнаружены тела мужчины и женщины без телесных повреждений.

Следователем и криминалистом проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты свертки с веществом белого цвета, следов борьбы в помещении не выявлено. Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также судебно-химическая экспертиза вещества. Опрошена хозяйка квартиры, истребована характеризующая документация на погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.