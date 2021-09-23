РИАМО - 23 сен. Первая очередь научно-производственного комплекса «Энкор» введена в эксплуатацию в Дубне, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Комплекс возведен в особой экономической зоне «Дубна», на участке более 12 тыс. кв. м.

Предприятие займется изготовлением высокотехнологичного электротехнического оборудования.

Кроме того, компания будет производить устройства, применяемые при сооружении, реконструкции и модернизации объектов железнодорожной инфраструктуры, метрополитенов, а также систем городского электрифицированного транспорта и электросетевого комплекса России.