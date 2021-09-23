РИАМО - 23 сен. В Санкт-Петербурге задержали медсестру детской инфекционной больницы №3, которая привязывала 3-летнего ребенка к стулу и кровати колготками, сообщается на сайте СК России.
Возбуждено дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).
По данным СК, сотрудница больницы лишала мальчика возможности передвигаться в неограниченном пространстве по собственному желанию и физическим нуждам.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести полное и объективное расследование по данному делу.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно привязанного к стулу малыша. Как выяснилось позже, он сирота и находится на лечении в одной из больниц Санкт-Петербурга.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии