РИАМО - 23 сен. Музыкальный исполнитель и шоумен Моргенштерн ответил в Instagram главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, заявившей, что, по предварительным данным, пермский стрелок Тимур Бекмансуров был фанатом артиста, сообщает Газета.ru.

«Может, каждый стрелок — фанат Моргенштерна, но не каждый фанат Моргенштерна — стрелок», — написал шоумен.

Ранее член Общественной палаты Екатерина Мизулина заявила, что стрельба в университете Перми связана с пропагандой насилия, содержащейся в творчестве «так называемых лидеров общественного мнения», в том числе Моргенштерна.

Адвокат артиста Сергей Жорин заметил, что обвинения в адрес Моргенштерна со стороны политиков являются запоздалыми попытками создать себе хайп.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в здании Пермского государственного университета. В результате трагедии погибли шесть человек, пострадали 43.