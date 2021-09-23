РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 сен. Дорожку до Горьковского шоссе в микрорайоне Северный Балашихи благоустроили по просьбам жителей по программе «Народные тропы», сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

В Подмосковье в 2021 году запустили программу «Народные тропы», в рамках которой обустраиваются пешеходные дорожки по маршрутам, протоптанным жителями.

«В микрорайоне Северный по просьбам жителей благоустроили дорожку до Горьковского шоссе в рамках программы «Народные тропы». Всего в этом году запланировали обустроить 68 таких тропинок. 20 уже полностью готовы, все работы завершим до конца октября», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Всего в Подмосковье в 2021 году запланировано обустроить более 1,7 тыс. тротуаров и «народных троп».