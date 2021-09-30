Тон будущим отношениям задает первое свидание: его можно провести в уютной кофейне, в картинной галерее, в парке за долгой прогулкой. Сегодня не так важно, кто делает первый шаг, — мужчина или женщина. Главное — тщательно подготовиться к встрече: выбрать место, соответственно одеться, рассчитать бюджет. А на самом свидании стоит создать непринужденную атмосферу, чтобы обе стороны чувствовали себя комфортно. Как оригинально пригласить человека на первое свидание, читайте в гиде.

Любовь в небе: как устроить свадьбу или свидание на борту самолета>>

Идея № 1 — романтичная

Подъезд, наполненный воздушными шарами, открытка ручной работы со стихами, оставленная в почтовом ящике, мягкая игрушка на капоте машины — такие варианты идеально подходят для романтиков. Главное — создать эффект неожиданности и проявить креатив. В ход может пойти флешка с записью романтичной песни, прикрепленная к записке, или письмо, доставленное почтальоном.

Воплощая идею в жизнь, воспользуйтесь помощью друзей: приятель, играющий на гитаре, может передать приглашение в музыкальной форме, а прирожденный актер — разыграть мини-спектакль.

Найти пару за 10 минут: как я ходила на вечер быстрых свиданий>>

Идея № 2 — гастрономическая

Сегодня популярны съедобные подарки, вариантов которых — масса. Нужно лишь знать, что предпочитает человек, которого вы планируете пригласить на свидание. Для любителей сладкого можно собрать или заказать корзину с шоколадом, зефиром, мармеладом. Такие композиции разбавляют фруктами, баночками с медом, оригинальным вареньем. Гурманы обрадуются посылке с сырами, сырокопчеными колбасами, морепродуктами, орехами. Корзины дополняют упаковками элитного чая, кофе, небольшими бутылками алкоголя. Важно не забыть положить в подарок записку с приглашением на встречу. Гастрономический презент доставляют с курьером или, подгадав время, оставляют около входной двери или на рабочем месте.

«Нашел свое счастье в колонии»: москвичи о странных историях любви>>

Идея № 3 — прогрессивная

Многие оценят электронный квест, главное — подойти к нему творчески. Чтобы организовать квест, надо знать контакты человека в сети. Для начала можно отправить на телефон SMS с незнакомого номера: «Зайди в почту». Когда адресат откроет электронное письмо, его будет ждать послание с приглашением выйти в социальную сеть в виде стихотворения, коллажа или открытки. Следующий этап игры — переход в Telegram, Instagram, любой мессенджер. Конечной точкой должно стать само приглашение на встречу. Его можно сделать в формате видео, аудио, фото. Каким получится квест, зависит от фантазии.

Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара?>>

Идея № 4 — классическая

Люди давно выражают симпатию с помощью букетов и записок, вложенных в них. Сегодня передать цветы можно как лично, так и при помощи доставки.

Розы со строгой открыткой подойдут для приглашения в театр, лилии с запиской на винтажной бумаге — в ресторан, а ромашки с посланием, написанным от руки, — на прогулку. Выбрать цветы, открытку и дополнительные подарки можно на сайте «Русского букета»: компания доставляет цветочные композиции по всему миру.