РИАМО - 23 сен. СК по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который жестоко избил врачей в больнице и покинул место преступления, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Мужчину доставили на скорой в больницу №21 города Уфы с предварительным диагнозом «отравление неустановленным веществом».

Медики попытались помочь пациенту, но он без повода напал на врача-токсиколога, сломав ей руку. Также мужчина нецензурно выражался. На помощь коллеге пришел реаниматолог, но неадекватный пациент избил и его, нанеся множественные удары руками по всему телу. После избиения медиков злоумышленник покинул больницу.

В настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия. Его подозревают в хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.